Betaalrecord opnieuw gesneuveld

Gisteren is opnieuw een betaalrecord gesneuveld. Dat blijkt uit de cijfers van Worldline, dat ons elektronisch betaalverkeer regelt. Het is al de tweede dag op rij dat het betaalrecord sneuvelt. Ook vrijdag was er namelijk een record

Worldline registreerde een nieuw dagrecord van het aantal elektronische betalingen op 23 december met 9.213.422 elektronische betalingen.

Gisteren liet Worldline ook al weten dat op vrijdag 22 december het dagrecord gebroken werd met 8.422.798 elektronische betalingen.

