"Betaalbare Tesla" nu ook in België

Het eerste Model 3 van Tesla, de 'betaalbare Tesla', is geleverd in ons land. Dat is een jaar later dan gepland, door problemen in de fabriek. De "betaalbare" Tesla zal zo'n 50.000 euro kosten.

Enkel in de Verenigde Staten rijdt model 3 van Tesla al rond. Wereldwijd zijn er nog 370.000 mensen op hun bestelling aan het wachten. Om hoeveel Belgen het gaat en hoe lang ze nog moeten wachten, wil Tesla niet kwijt. Ook hoeveel die Belgen exact voor hun auto zullen betalen, is nog onduidelijk.

Voor de goedkoopste versie zal je wellicht zo'n 35.000 euro betalen. Met een volle batterij rij je daar 350 kilometer mee. Maar voorlopig kan je alleen de duurste versie bestellen. Die kost minstens 50.000 euro en per oplaadbeurt raak je er zo’n 500 kilometer ver mee.

Mark Pecqueur, Docent autotechnologie Thomas More Hogeschool, verklaart waarom het goedkopere model op zich laat wachten. Het is niet uitzonderlijk dat merken ervoor kiezen hun topmodel eerst te brengen, omdat daar de meeste winst op te maken is. Wanneer de productie goed loopt, zullen ook de goedkopere modellen volgen.