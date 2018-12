Bestuurders tanken openlijk mazout in enkele Brusselse tankstations

De hoge dieselprijs drijft bestuurders tot het nemen van grotere risico’s. Sommigen tanken openlijk stookolie aan de pomp in het Brusselse. De huisbrandolie is een veel goedkopere variant van diesel, maar het is ten strengste verboden om daarmee je wagen vol te tanken.

De zogenaamde rode diesel - wegens de kleur die de brandstof achterlaat in de tank - is bedoeld om huizen te verwarmen en is expliciet verboden voor auto’s en vrachtwagens. De overheid heft er veel minder accijnzen op dan op de gewone witte diesel voor wagens, wat zich weerspiegelt in de prijs aan de pomp. Toen BRUZZ ging kijken, betaalde je voor een liter mazout 0,929 cent en voor een liter diesel 1,489. Vrachtwagenchauffeurs die bereid zijn het risico te nemen, steken zo op een tank van 500 liter zo’n 250 euro in hun zak.

Daartegenover staan wel hoge boetes van 500 tot 1.250 euro, als de politie de overtreders betrapt. Voor grote fraudeurs kunnen de kosten in de rechtbank zelfs oplopen tot 5.000 euro. Maar de pakkans is eerder klein. Dit jaar stelde de FOD Financiën via douanecontroles 763 gevallen van stookoliefraude vast, weet BRUZZ. En ook al zijn beide brandstoffen compatibel met elkaar, klassieke diesel bevat wel additieven voor een betere werking van de motor.

“Mensen nemen meer risico’s”

De stookolie die in tankstations aangeboden wordt, is voor bepaalde vrachtwagens, die dat bijvoorbeeld gebruiken voor hun koeling. Het tanken ervan door particulieren is illegaal. Dat zegt brandstoffenhandelaarsfederatie Brafco. “Meer en meer mensen komen hier stookolie tanken. Het is goedkoper en even efficiënt als de normale variant”, vertelt de uitbater van een van de drie Brusselse tankstations in het Brusselse die stookolie verkopen. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop klanten het gebruiken. Het is illegaal, dat weet iedereen, maar de torenhoge dieselprijzen maken dat mensen bereid zijn meer risico’s te nemen”, zegt de man aan de redactie van de Brusselse nieuwssite.

Volgens directeur Johan Mattart van de Belgische federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) zijn er niet alleen in Brussel pompstations die mazout aanbieden. “Maar dat is bijvoorbeeld voor koelwagens, of bepaalde landbouwvoertuigen. Een particulier mag dat product niet gebruiken in zijn voertuig. De pompen zijn ook duidelijk gescheiden en in principe kan het ook enkel worden aangeboden in tankstations die bemand zijn.”