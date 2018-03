Bestuurder vlucht na dodelijk ongeval E40

Bij een verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Oostduinkerke in de richting van de Franse grens, is een man om het leven gekomen. De bestuurder van de wagen sloeg op de vlucht en was een tijdlang spoorloos. Ondertussen heeft de man zich gemeld bij de politie van Duinkerke.

Eerder zei het parket dat het dodelijke slachtoffer een vrouw was, maar dat klopt niet. "We zijn op het verkeerde been gezet door verschillende omstandigheden", klinkt het.

De wagen belandde afgelopen nacht naast de snelweg in een diepe gracht, maar werd pas deze ochtend opgemerkt. De passagier, een man, werd dood aangetroffen in het voertuig. Eerst werd gedacht dat de bestuurder onder het wrak lag, maar dat bleek niet het geval. In de wagen werd het rijbewijs aangetroffen van een man uit Duinkerke (Frankrijk). Hij heeft zich intussen gemeld bij de politie.