Bestuurder rijdt voetganger dood in Brussel, pleegt vluchtmisdrijf

Aan het Rogierplein in Brussel is vanmorgen een voetganger doodgereden door een auto. De bestuurder pleegde daarop vluchtmisdrijf. Een expert van de politie is ter plaatse voor een onderzoek.

Het ongeval gebeurde omstreeks 4.45 uur op de Kruidtuinlaan ter hoogte van het Rogierplein. De exacte omstandigheden van de aanrijding worden momenteel onderzocht. De overleden voetganger zou een man zijn.

Een expert is momenteel ter plaatse en de omgeving is afgezet. Daardoor is er in beide richtingen geen verkeer mogelijk op de Kruidtuinlaan.