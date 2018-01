Bestuurder rijdt in op wielrenners en neemt de vlucht

In Bekkevoort, in Vlaams-Brabant, is een bestuurder deze ochtend ingereden op een groep jonge wielrenners. Dat meldt Het Laatste Nieuws en bevestigt de burgemeester aan VTM NIEUWS. De bestuurder reed gewoon door. Zes renners kwamen ten val, één iemand werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De wielrenners van wielerclub Pie-Optiek Theorie Blokken Cycling Team uit Glabbeek waren deze ochtend aan hun wekelijkse training bezig toen plots een wagen op hen inreed. Volgens Het Laatste Nieuws kwamen daarbij zes renners tussen de 15 en 17 jaar ten val. Eén iemand werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de wagen pleegde na de aanrijding vluchtmisdrijf.

Tips?

Volgens getuigen reed de dader met een zwarte Citroën C3, met enkele reclameletters op de achterruit. Tips zijn welkom bij de lokale politie van Bekkevoort of Diest.