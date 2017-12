Bestuurder ongeval met lifters weer in cel

De 18-jarige bestuurder, die in augustus een zwaar ongeval met lifters veroorzaakte, zit opnieuw in de cel omdat hij zowat al zijn voorwaarden heeft geschonden. Hij heeft zijn huisarrest niet nageleefd en heeft geen werk gezocht.

Hij heeft ook gelogen bij zijn justitieassistent over zijn adres en hij heeft ingebroken in het huis van zijn vader. Die belde de politie en die kon de 18-jarige in de buurt oppakken. De onderzoeksrechter van Brugge heeft hem opnieuw aangehouden en de raadkamer heeft zijn aanhouding vanmorgen verlengd.

Lifters

De man reed in de nacht van 21 augustus met hoge snelheid in op wegenwerken in Oostende, nadat hij gevlucht was van een politiecontrole. In zijn wagen zaten op dat moment twee meisjes van 15 uit Vlaams-Brabant die aan het liften waren en een vriend en vriendin van de bestuurder.

Het onderzoek van het ongeval in Oostende is inmiddels afgerond. Binnenkort komt de zaak voor de raadkamer met oog op doorverwijzing.

