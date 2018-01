Bestuurder ongeval Drongen onder invloed

De bestuurder van de wagen die gisterenavond is ingereden op de winkel van het tankstation in Drongen was onder invloed. Dat bevestigt het parket van Gent. "Hij kon urenlang niet verhoord worden omdat hij onder invloed was", zegt woordvoerster An Schoonjans. Bij het ongeval viel een dode en twee zwaargewonden.

De bestuurder is een man van 54 jaar uit Oostende. Hij reed aan hoge snelheid in op de winkel. Zelf kwam hij er met lichte verwondingen van af. De man werd gearresteerd, maar kon nog niet worden verhoord worden omdat hij onder invloed was. Zijn rijbewijs werd alvast ingetrokken.

Het dodelijke slachtoffer is een man van middelbare leeftijd, afkomstig uit Nederland. Hij bevond zich binnen toen de wagen inreed op de winkel van het Texaco-tankstation.

Twee andere mensen raakten zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar. Ook zij zijn afkomstig uit Nederland. Er is een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeluk te onderzoeken.