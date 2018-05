Bestuurder ongeval Drongen krijgt levenslang rijverbod

Geert W., de bestuurder die in januari inreed op een Texaco-tankstation op de E40 in Drongen, is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar en een levenslang rijverbod. Bij het ongeval kwam een persoon om het leven en raakten twee andere mensen zwaargewond.

De beklaagde vroeg om een autonome probatiestraf, maar dat verzoek werd verworpen. Geert W. liep in het verleden al acht andere verkeersovertredingen op, waaronder vijf voor dronken rijden. Ook bij dit ongeluk had hij te veel gedronken.

Bekijk ook: