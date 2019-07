Bestuurder ongeval Destelbergen was dronken en reed te snel

De 19-jarige bestuurder van het dodelijk ongeval in Destelbergen was dronken en reed te snel. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Bij het ongeval gisteren kwam een 20-jarige jongen om het leven, de drie andere inzittenden, onder wie de bestuurder zelf, raakten gewond.

Het ongeval vond plaats op de Dendermondsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Ter Ramenlaan. Een auto met vier inzittenden van 19 en 20 jaar oud reed rond 9 uur in op een elektriciteitspaal. Een van de inzittenden kwam om het leven, drie anderen zijn zwaargewond.

De bestuurder van de wagen was dronken en reed te snel. Dat heeft het parket bevestigd aan VTM NIEUWS. De man is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.