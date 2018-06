Bestuurder gepakt die 155 km/u reed in zone 70

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft gisteren bij snelheidscontroles op de R6 richting Antwerpsesteenweg 334 van de 1.340 voorbijrijdende bestuurders (25 procent) betrapt op overdreven snelheid en geverbaliseerd. Eén van de bestuurders reed 155 km/u waar hij 70 mocht. Ook in de Baroniestraat vond er een controleactie plaats. Daar werden 73 van de 391 bestuurders betrapt (bijna 19 procent).

Het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg in Mechelen staat genoteerd als een "zwart punt" waar in 2016 en 2017 nog respectievelijk zes en vier zware letselongevallen gebeurden, soms zelfs met dodelijke afloop. De politie controleert er daarom regelmatig op overdreven snelheid. De meeste betrapte bestuurders krijgen binnenkort een boete in de bus. Voor enkele zware overtreders of buitenlandse bestuurders werden er meteen maatregelen genomen.

Zo moesten een Duitse, een Luxemburgse, een Nederlandse en twee Franse bestuurders en een Spaanse vrachtwagenchauffeur onmiddellijk een boete betalen. Drie Belgische bestuurders moesten hun rijbewijs voor 15 dagen afgeven en mochten hun rit niet voortzetten. Zij werden betrapt op snelheden van respectievelijk 125, 128 en 155 km/u waar de maximumsnelheid 70 km/u is.