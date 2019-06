Bestuurder die meisje (14) aanreed en vluchtmisdrijf pleegde in Schaarbeek, is opgepakt

De bestuurder die vanochtende een 14-jarig meisje aanreed en vluchtmisdrijf pleegde in Schaarbeek, is opgepakt. Dat meldt het parket van Brussel. Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar.

Het slachtoffer werd rond 8 uur op de kruising tussen de Waelhemstraat en de Helmetsesteenweg aangereden, bevestigt de woordvoerder van de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Het ongeval gebeurde toen het meisje de straat overstak. Het meisje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is intussen stabiel.

De dader is ondertussen opgepakt. Na zijn verhoor zal de procureur beslissen of hij al dan niet ter beschikking gesteld wordt van het parket van de procureur des Konings te Brussel.

Vorige week vond er ook al in Schaarbeek een ongeval met vluchtmisdrijf plaats. Daarbij raakte een zesjarige jongen lichtgewond.