De bestuurder die dinsdag in Ieper een voetganger aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen. De 25-jarige dader is afkomstig uit Ieper, hij werd vrijgelaten onder voorwaarden.

De autobestuurder reed dinsdag een 88-jarige man aan in Ieper en pleegde nadien vluchtmisdrijf. Gisteren heeft de man zichzelf aangegeven bij de politie. Het slachtoffer is overleden.

Lees ook: