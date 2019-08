Bestuurder (18) van dodelijk ongeval in Nieuwerkerken had geen geldig rijbewijs

Bij een zwaar verkeersongeval in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken, bij Aalst, is vannacht een 14-jarig meisje om het leven gekomen. De bestuurder van 18 jaar had alleen een voorlopig rijbewijs, en mocht dus op het moment van het ongeval niet rijden en geen passagiers vervoeren. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS.

(Lees verder onder de video)

Een wagen met vier inzittenden botste omstreeks 2 uur ter hoogte van het kerkhof tegen een vrachtwagen. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Maar onaangepaste snelheid heeft geen rol gespeeld. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van het onderzoek, zegt Eva Brantegem van het Oost-Vlaamse parket. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de bestuurder van de wagen, een jongen van 18, geen geldig rijbewijs had. Hij had wel een voorlopig rijbewijs, maar mocht daarmee niet rijden op het tijdstip van het ongeval en hij mocht geen mensen vervoeren in zijn wagen. Of de jongeman gedronken had, wordt nog onderzocht.

In de wagen zaten twee 18-jarigen, een 16-jarige en een 14-jarig meisje dat volgende week 15 zou worden. Zij overleefde de klap niet, twee anderen (de bestuurder en één van de passagiers) raakten zwaargewond. Het dodelijke slachtoffer zou naar verluidt uit Aalst zijn, twee andere inzittenden uit Nieuwerkerken en de bestuurder uit Meldert.