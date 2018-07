Bestelwagen rijdt in op file: dode en E19 richting Antwerpen afgesloten

De E19 richting Antwerpen werd vanochtend ruim een uur lang volledig afgesloten ter hoogte van Brecht door een ongeval. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Een bestelwagen reed in de staart van de ochtendfile in op een vrachtwagen. Daarbij kwam de bestuurder om het leven. In Brussel is het vandaag dan weer de eerste werkdag waarop de Leopold II-tunnel volledig dicht is. Voorlopig is het op de E40 een half uur aanschuiven richting Groot-Bijgaarden.

Op de E19 in de richting van Antwerpen reed vanochtend ter hoogte van Brecht een Nederlandse bestelwagen in op een file. De Nederlandse bestuurder kon een aanrijding niet meer voorkomen en reed in op een vrachtwagen in de staart van de file. De Nederlandse bestuurder kwam daarbij om het leven, de vrachtwagenchauffeur raakt lichtgewond.

Aanvankelijk was alleen de rechterrijstrook versperd, maar omstreeks 7u30 sloten de hulpdiensten de volledige snelweg richting Antwerpen af. Omstreeks 8u45 werd opnieuw een rijstrook vrijgegeven. Bestuurders kunnen er omrijden via op- en afrit of - over langere afstand - via de A12. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de omleidingen ter plaatse te volgen. Er stond omstreeks 8u15 al een file van voor Loenhout.

Leopold II-tunnel

Op de E40 richting Groot-Bijgaarden is het vanochtend dan weer een half uur aanschuiven, zo werd omstreeks zeven uur vernomen bij Mobiris-woordvoerster Inge Paemen. Het is vandaag de eerste werkdag waarop de Leopold II-tunnel in Brussel volledig dicht is. Toch is het te vroeg om te zeggen dat de drukte op de E40 daarmee te maken heeft. Files zijn er immers altijd op een maandagochtend.

De Leopold II-tunnel is de langste tunnel van het land. Nog tot eind augustus is hij volledig dicht voor renovatie.