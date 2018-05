Bespaar tot tien euro per tankbeurt

Wie tankt langs de snelweg, betaalt voor een tank diesel tot tien euro meer dan wie niet langs de snelweg tankt. Morgen gaat de benzineprijs omhoog en dan merken uitbaters van tankstations dat steeds meer mensen de pompen langs de snelweg links laten liggen.

Morgen wordt benzine opnieuw duurder, per liter Super 95 komt er 2,7 cent bij. Voor Super 98 is dat zelfs 3,5 cent. Langs de snelweg kost een liter Super 95 dan 1,50 euro. In een tankstation op 500 meter van de snelweg kan dat zeker dalen tot 1,37 euro. 13 cent minder. Op een tank van 60 liter bespaar je dus 7 euro en 80 cent. Voor een tank diesel loopt dat zelfs op tot 10 euro.

Bij de tankstations merken ze dat mensen meer en meer op de prijs letten: ze zoeken waar ze goedkoper kunnen tanken. Als je een paar kilometer omrijdt, kan je al snel tot 10 euro per tankbeurt uitsparen.