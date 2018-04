Besmettelijk virus doodt al 12 vossen

De afgelopen zes maanden zijn in de regio van Luik al twaalf vossen overleden door een besmettelijk virus. Het virus kan ook overgedragen worden op honden, meldt RTL Info. Hondeneigenaars in de regio krijgen daarom het advies om hun dier goed te vaccineren.

Volgens RTL Info werden in slechts enkele weken tijd maar liefst tien vossen dood aangetroffen in vijf gemeenten in de regio Luik. Het gaat om Seraing, Luik, Comblain-au-Pont, Flémalle en Esneux.

De dieren overleden nadat ze besmet waren geraakt met een erg besmettelijk virus, dat van dier op dier wordt overgedragen door contact. Daarnaast kunnen dieren het virus bijvoorbeeld ook oplopen omdat ze de uitwerpselen van andere dieren aanraken.

De symptomen zijn redelijk diffuus en zijn moeilijk te onderscheiden van andere aandoeningen. Zo krijgen de besmette dieren diarree, moeten ze braken of ondervinden ze ademhalingsproblemen.

Ook bij honden

Waalse dierenartsen roepen de mensen op om ook hun hond te laten vaccineren op jonge leeftijd, omdat ook zij het virus kunnen oplopen en eraan kunnen sterven. Ze laten hun dieren ook beter niet in de buurt komen van wilde dieren of van uitwerpselen, om te vermijden dat ze op die manier het virus kunnen krijgen.

Momenteel zijn er nog geen meldingen binnengekomen van besmette honden. Het virus kan niet worden overgedragen op de mens, in tegenstelling tot wolven, wasberen of fretten.