Besmette groenten: deze producten uit rekken gehaald

Het Belgische groenten– en fruitbedrijf Greenyard roept alle diepvriesgroenten terug die de voorbije twee jaar geproduceerd werden in zijn fabriek in Hongarije. Dat blijkt uit een mededeling op hun website. Het gaat onder meer om diepgevroren erwten, bonen en spinazie. De maatregel werd genomen in het kader van een mogelijke listeriabesmetting.

Het Federaal Voedselagentschap laat weten dat een deel van de diepvriesgroenten op de Belgische markt is terechtgekomen, maar volgens Greenyard gaat het om een klein deel. De meeste producten waren voor de Hongaarse markt bestemd.

Delhaize & Colruyt

De diepvriesgroenten die werden teruggeroepen werden tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018 geproduceerd. Het gaat om diepvriesproducten van de merken Pinguin, Delhaize, Boni, Everyday & D’Lis.

Bekijk hieronder over welke diepvriesproducten het gaat.

1. Erwten

2. Maïs

3. Bonen

4. Spinazie

5. Zurkel

6. Jonge wortelen

7. Soepgroenten

8. Zomergroenten

9. Minestrone

10. Groentenmix voor tomatensoep

11. Fitmix

12. Paëlla met zeevruchten en kip

13. Nasi Goreng

14. Bami Goreng

15. Mix Paysanne

Effectieve besmetting

Volgens Greenyard is er nog niet meteen reden tot paniek. "Het initiatief om deze producten terug te roepen, betekent niet dat deze effectief besmet zijn, maar Greenyard engageert zich om een maximum aan voorzorgsmaatregelen te nemen. Voedselveiligheid is immers Greenyard's hoogste prioriteit", staat in het persbericht.

Het type listeriabesmetting kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen indien de diepvriesgroenten niet op de juiste manier worden opgewarmd. Greenyard heeft intussen de productie in Baja stopgezet en voert "een diepgaand onderzoek" van de productielijnen.

