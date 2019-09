Beruchte tafelschuimster staat alweer terecht

De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft zich opnieuw voor acht feiten van afzetterij moeten verantwoorden voor de Brugse correctionele rechtbank. Volgens de verdediging kampt de vrouw duidelijk met psychische problemen. Na een reeks verstekveroordelingen zit W. momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit.

De zogenoemde schrik van de kusthoreca legde het afgelopen jaar al een indrukwekkend parcours af. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De tafelschuimster bestelt meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten. Vaak drinkt ze daarbij cognac, koffie of frisdrank. Op enkele maanden tijd stapelde W. de verstekveroordelingen op.

In totaal werd ze al tot meer dan honderd maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Op 18 juli werd ze opgesloten in de gevangenis, toen een groot deel van haar straffen definitief werd. Sindsdien wordt ze wel bijgestaan door een advocaat.

Dinsdagochtend moest ze zich opnieuw verantwoorden voor acht feiten in Gent, Kortrijk, Torhout, De Haan, Knokke en Bredene. "Mijn cliënte is een beetje op de dool, dat ziet u ook", pleitte meester Peter Gonnissen. De advocaat omschreef W. als een kwetsbare vrouw, met ernstige psychische problemen sinds haar jeugd.

Ook de houding van het parket werd gehekeld. "De publieke opinie vindt de straffen voor dat soort feiten ook veel te hoog. Men had curatief moeten optreden." "De strafuitvoering is een beleidskwestie, dat ligt niet aan de rechtbank", reageerde de voorzitter. Volgens de verdediging handelde de tafelschuimster dwangmatig, en zou ze dus niet verantwoordelijk zijn voor haar daden. Een internering is met de huidige wetgeving echter onmogelijk, omdat ze geen gevaar vormt voor derden. Meester Gonnissen vroeg in die omstandigheden om opschorting van straf.

Op het einde van de zitting kreeg Nadine W. zelf het laatste woord. "Maak er dan medeplichtigheid van, ik zet me neer", klonk het nogal bevreemdend. W. herhaalde twee keer haar opmerking over medeplichtigheid. "Of heb je geen oren misschien?", snauwde ze de rechter toe. De rechter velt op 1 oktober een vonnis.

Ook woensdag, donderdag én vrijdag zal de tafelschuimster nog voor de Brugse strafrechter moeten verschijnen