De prijs van benzine staat vandaag op het laagste peil in meer dan twee jaar. Het is van 10 november 2016 geleden dat benzine nog zo goedkoop was. Grote olielanden, zoals de Verenigde Staten, halen heel veel olie uit de grond waardoor de prijs de afgelopen maanden zelfs met 40 procent gedaald is.

Benzine 95 E10 wordt vandaag 3,2 cent per liter goedkoper, tot 1,36 euro. De maximumprijs voor een liter benzine 98 E10 daalt met 5,1 eurocent per liter, tot 1,414 euro.