Benzine en Diesel worden morgen duurder

Benzine en diesel tanken wordt donderdag zoals voorspeld duurder. Dat blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) stijgt 6,4 cent per liter. Voor diesel (B7) komt er 2,9 cent per liter bij.

De stijging was verwacht en een gevolg van de stijging van de olieprijzen op de internationale markten, na een droneaanval het voorbije weekend op het hart van de Saoedische olie-industrie.

De nieuwe maximumprijs voor een liter bezine 95 (E10) stijgt dus 6,4 cent per liter, tot 1,5240 euro. Voor benzine 98 (E5) komt er 6,8 cent per liter bij tot 1,5720 euro per liter. De nieuwe maximumprijs van diesel (B7) bedraagt vanaf donderdag 1,5510 euro per liter (+2,9 cent).

Ook LPG tanken wordt duurder. De nieuwe maximumprijs bedraagt 0,5070 euro per liter, of een stijging met 5 cent per liter.