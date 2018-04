Beneluxtrein rijdt 30 min minder lang

De Beneluxtrein, de intercity tussen Brussel en Amsterdam, rijdt vanaf vandaag grotendeels over de hogesnelheidslijn. De reistijd tussen de twee hoofdsteden wordt daardoor ingekort tot 2 uur en 53 minuten, dat is een half uur sneller dan voorheen. De tarieven voor de reis kunnen wel een pak hoger liggen dan voorheen.

De Beneluxtreinen rijden niet langer over het klassieke spoor, maar sporen uit Antwerpen over de hogesnelheidslijn richting Nederland. Daardoor komen de stations Noorderkempen (in Brecht) en Breda (in Nederland) op de route te liggen, in plaats van Roosendaal en Dordrecht.

Twaalf keer per dag rijdt de trein vanuit Brussel via Brussels Airport, Antwerpen en Rotterdam en Amsterdam, vier keer rijdt hij na Rotterdam door naar Den Haag. Naast de Beneluxtrein rijdt ook de Thalys veertien keer per dag heen en weer tussen Brussel en Amsterdam, en Eurostar twee keer.

Reizigers in de watten

Wie vanmorgen in station Noorderkempen op of van de trein stapt, kan rekenen op een warme Brusselse wafel en blauwe en gele Amsterdamse tulpen. De plaatselijke fanfare maakt de feestelijke toets compleet. En ook in Antwerpen-Centraal wordt de eerste Beneluxtrein vanuit Breda feestelijk ontvangen.

Prijzen de hoogte in

De ticketprijzen voor de Beneluxtrein worden variabel. Wie minstens zeven dagen op voorhand boekt en in de week reist, kan goedkoper af zijn dan nu. Maar als je last minute en/of in het weekend boekt, betaal je meestal meer.

De ticketprijzen liggen bij de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS systematisch 1 euro per rit onder die van de NMBS. Dat komt omdat de Belgische maatschappij 1 euro distributiekosten aanrekent.