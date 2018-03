Bende opgerold die gestolen SUV's naar buitenland stuurde

De politie heeft een bende ontmaskerd die bij concessiehouders over het hele land met SUV's aan de haal ging en ze uitvoerde naar Mauritanië. Dat meldt het federaal paket. Vijf personen zijn aangehouden.

De federale gerechtelijke politie van Brussel - Opsporingsafdeling 1 - nam de laatste jaren een abnormale stijging waar van diefstallen met braak van SUV’s. Bij verschillende concessiehouders werden SUV’s gestolen van de merken Fiat, Honda, Kia, Toyota, Peugeot en Mazda.

Op 12 en 13 maart werden achttien huiszoekingen uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Brussel. In totaal werden er vijf personen in verdenking gesteld. De politie nam verschillende voorwerpen en communicatiemiddelen in beslag.

Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de ontmanteling van een tienkoppige bende. De gestolen voertuigen werden uitgevoerd naar Mauritanië.