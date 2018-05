Bellucci onder indruk van België

Vandaag draait de Israëlische regisseur Eran Riklis in Antwerpen de laatste scenes voor zijn film ‘Spider in the web’. De spionagethriller speelt zich grotendeels in ons land af en er spelen zowel Belgische acteurs als internationale sterren zoals Monica Bellucci en Sir Ben Kingsly in mee. Bellucci verbleef voor de opnames in België en vertelde aan VTM NIEUWS dat ze vooral fan is van onze restaurants.

In ‘Spider in the web’ spelen naast de Vlaamse acteurs Filip Peeters en Hilde van Mieghem ook de Britse acteur Ben Kingsley en Bondgirl Monica Bellucci mee. Kingsly kruipt in de huid van spion Adereth, die nog een laatste geheime missie moet volbrengen, maar verstrikt raakt in het web van de mooie, maar gevaarlijke Angela. En die rol is uiteraard voor Bellucci.

Beide acteurs woonden tijdens de opnames van de film een maand lang in België. Kingsley en Bellucci konden tussen het werk door, in cognito, België ontdekken.

Bellucci is vooral fan van de Belgische restaurants, maar ook de mooie dorpjes en lieve mensen vielen haar op. “Ze zijn heel warm naar elkaar toe en zijn heel vriendelijk”, zegt ze. Acteur Filip Peeters noemt ze “een getalenteerde acteur”. “Maar hij was ook heel nerveus”, vertelt ze.