Bellot wil boetes voor spoorlopers

In de Kamercommissie Infrastructuur wordt volgende week woensdag het wetsontwerp over administratieve boetes voor wangedrag op de trein en in stations voor het eerst besproken. Dat zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). De maatregel moet ook helpen in de strijd tegen spoorlopers.

Spoornetbeheerder Infrabel maakte vandaag bekend dat er vorig jaar 807 meldingen van spoorlopen waren, een record. Er vielen zeven doden en zeven zwaargewonden. Infrabel zelf neemt maatregelen om het aantal spoorlopers terug te dringen (zoals omheiningen, struikelmatten en camera's), maar ook vanuit de regering is er aandacht voor het fenomeen.

Strengere straf

Zo is er het genoemde wetsontwerp, dat ervoor zorgt dat wie zich misdraagt op spoorwegdomein - en daar hoort ook spoorlopen bij - snel bestraft kan worden. Volgens het wetsontwerp zullen 'beëdigde vaststellers' van de NMBS en Infrabel administratieve boetes kunnen uitschrijven voor bijvoorbeeld vandalisme of hinderen van het spoorverkeer. Het ontwerp voorziet in vier basiscategorieën van administratieve boetes met als vaste basisbedragen 50, 100, 250 en 300 euro. Hardleerse overtreders zullen strenger worden bestraft.

Het wetsontwerp van Bellot werd begin december goedgekeurd door de ministerraad en start volgende woensdag zijn traject door de Kamer.

