Bellot: “Er zal geen Franstalige partner zijn om het monopolie van skeyes te ondersteunen”

François Bellot (MR), federaal minister van Mobiliteit belast met Belgocontrol dat skeyes is geworden, laat vandaag in Le Soir zijn irritatie blijken over de onderbrekingen bij de luchtverkeersleider. “De grens begint overschreden te raken”, aldus de minister, die waarschuwt dat het monopolie van skeyes onder druk komt te staan.

Bellot herinnert eraan dat het beheerscontract “dat het monopolie van de luchtverkeersleiding voor skeyes voor de komende tien jaar moet bevestigen” momenteel wordt besproken met het federale niveau. “Er zal geen Franstalige partner meer zijn om het monopolie van skeyes te steunen”, waarschuwt hij.

Bellot zegt dat skeyes te kennen heeft gegeven de werknemers die zich ziek meldden aan medische controles te hebben onderworpen, “waarvan sommigen aantoonden dat er geen ziekte was”. “Het is niet aan de minister om sancties op te leggen, maar aan de directie om interne maatregelen te nemen”, zegt hij daarover.

De keuze van sommige luchtverkeersleiders om zich ziek te melden kan op weinig sympathie rekenen van de minister. “Een stakingsdag geeft recht op een vergoeding van 30 euro door de vakbonden. Terwijl het basisloon van de controleurs... er zijn minstens tien controleurs die meer verdienen dan de premier”, aldus Bellot.