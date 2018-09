Bellewaerde neemt afscheid van icoon 'Figaro'

In Bellewaerde is Figaro, de enige mannelijke leeuw van het park, overleden. Dat meldt het Ieperse attractiepark. Figaro werd 14,5 jaar oud en verbleef al ruim 10 jaar in het park.

Figaro werd in 2004 geboren in de Olmense Zoo en had sinds 2007 zijn vaste verblijfplaats in Bellewaerde. Wat de precieze doodsoorzaak is, is nog niet geweten. Afgelopen zomer bezeerde de leeuw zijn achterpoot en werd een complexe breuk vastgesteld.

In samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent werd beslist om Figaro te opereren. De operatie is toen goed verlopen en Figaro verbleef acht weken in zijn binnenverblijf. De wonde kon niet helemaal genezen wat leidde tot een infectie, met verminderde eetlust en algemene lusteloosheid tot gevolg. Specialisten van de Universiteit Gent zijn daarop ter plaatse gekomen voor bijkomend onderzoek, dat helaas geen uitsluitsel gaf over de reden waarom Figaro steeds verder verzwakte.

Inslapen

Uiteindelijk at Figaro niet meer, waardoor de verzorgers hem geen medicatie meer konden toedienen. Er werd beslist om de leeuw te laten inslapen. "Uiteindelijk was Figaro te veel verzwakt, waardoor we hebben beslist hem uit zijn lijden te verlossen. Hem laten inslapen was de enige optie die overbleef", aldus Melissa Nollet, dierenarts in Bellewaerde.

Icoon

Figaro was een zeer geliefd dier en een icoon voor het park dat ook in zijn logo gebruik maakt van een leeuw. Bij de verzorgers en medewerkers van Bellewaerde is het overlijden van Figaro zeer hard aangekomen. Het dier zal worden overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Gent voor verder wetenschappelijk onderzoek.