Bellen naar EU-land wordt goedkoper

Vanaf 15 mei 2019 komt er een einde aan de hoge tarieven die je betaalt als je naar andere EU-lidstaten belt. Operatoren zullen nog maximum negentien eurocent per belminuut en zes cent per sms mogen aanrekenen. Nu lopen de prijzen soms op tot meer dan een euro.

“Na de afschaffing van de roamingkosten in Europa zijn de internationale tarieven in België fors gestegen”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. "Wie vanuit België internationaal belt, betaalt intussen gemiddeld 3,26 keer meer dan wanneer hij vanuit een ander EU-land zou bellen."

Wie in Frankrijk een Frans restaurant belt om te reserveren, betaalt voor dat telefoontje geen extra kosten meer. Maar als je hetzelfde gesprek voert en vanuit België belt, ligt het tarief veel hoger. Die hogge tarieven zullen nu verdwijnen. Dat is een voordeel voor burgers en bedrijven die over de landsgrenzen heen bellen.