Bellen binnen Europa straks pak goedkoper

Vanaf volgend jaar zal je maximaal 19 eurocent per minuut betalen om naar een EU-land te bellen. Daarover heeft Europa een akkoord bereikt, schijft Het Laatste Nieuws vandaag. Voor een sms zal je nog maar 6 cent kwijt zijn.

Vorig jaar pakte de Europese Unie de roamingkosten aan. Dat wil zeggen dat bellen, sms'en en surfen in een andere EU-lidstaat niet duurder mag zijn dan in eigen land. Alleen, bellen of sms'en vanuit eigen land naar een andere EU-lidstaat valt daar niet onder, en zo kunnen de kosten oplopen, tot wel meer dan 1 euro per minuut.

En daar wil de EU nu dus komaf mee maken. De maatregel zou vanaf 15 mei 2019 van kracht moeten zijn.