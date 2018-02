Bellen 5 keer duurder voor gevangenen

Belgische gevangenen betalen tot vijf keer meer dan gemiddeld om te telefoneren. Ze moeten een zestien jaar oud telefoontarief betalen, waardoor hun rekening snel oploopt. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws op basis van cijfers die Stefaan Van Hecke (Groen) opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Groen eist dat de tarieven worden aangepast.

Ook de federale ombudsman krijgt veel klachten over de telefoonkosten in gevangenissen. Onderzoek van zijn diensten leert dat het huidige tarief voor binnenlandse gesprekken vanuit de gevangenis nog wordt bepaald op basis van het Belgacom-tarief uit 2002.

Sindsdien kwam er één keer een korting van 5 procent. Voor internationale gesprekken geldt nog het Belgacom-tarief dat in 2002 van toepassing was voor buitenlandse openbare telefooncellen.

250 euro voor drie uur bellen

Volgens een gedetineerde - die 250 euro moest betalen om drie uur per maand naar zijn vrouw in Oostenrijk te bellen in 2014 - zijn de dure telefoontarieven ook een reden waarom zo veel gsm's de gevangenis worden binnengesmokkeld.

Minister Geens verwacht dat Prison Cloud - een nieuw digitaal platform tegen 2020 waarmee gedetineerden onder meer goedkoper zullen kunnen bellen vanop een computer in hun cel - soelaas zal bieden. Maar dat volstaat niet volgens Van Hecke en de federale ombudsman. "Met Prison Cloud kunnen gedetineerden ongeveer 10 procent goedkoper bellen. Dat volstaat niet. De prijzen blijven dan nog altijd veel te hoog", aldus die laatste.