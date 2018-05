Belgische IS-vrouwen dagen Geens voor rechter

Twee Belgische vrouwen van IS-strijders dagen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voor de rechter. De vrouwen zitten met hun kinderen vast in een kamp in het noorden van Syrië. Ook Child Focus sluit zich aan bij de dagvaarding. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

In maart werden de vrouwen nog bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en een geldboete van 6.000 euro omdat ze naar Syrië waren vertrokken.

Child Focus schaart zich achter de aanklacht. Meer nog, de organisatie wil dat kinderen van Belgische IS-strijders teruggehaald worden uit Syrië of Irak. Op dit moment verblijven er volgens Child Focus zo'n 153 minderjarigen in conflictgebied.