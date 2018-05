Belgische IS-vrouwen dagen Belgische staat voor rechter

Twee Belgische vrouwen van IS-strijders dagen de Belgische staat voor de rechter. De vrouwen zitten op dit moment vast in een vluchtelingenkamp in Syrië, samen met hun kinderen. Ze eisen dat hun kinderen kunnen terugkeren naar België, maar de regering gaat daar voorlopig niet op in. Ook Child Focus sluit zich aan bij de dagvaarding. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

In maart werden de vrouwen nog bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en een geldboete van 6.000 euro omdat ze naar Syrië waren vertrokken.

"Kinderen lopen gevaar"

“Het is zeer waarschijnlijk dat de kinderen gevaar lopen", zegt Walter Damen, de advocaat van de vrouwen, aan VTM NIEUWS. "We vragen daarom aan de Belgische staat om dringend het nodige te doen."

Child Focus schaart zich achter de aanklacht. Meer nog, de organisatie wil dat kinderen van Belgische IS-strijders teruggehaald worden uit Syrië of Irak. Op dit moment verblijven er volgens Child Focus zo'n 153 minderjarigen in conflictgebied.

Foto: HLN (RV)