Belgische scouts mogen niet deelnemen aan schietactiviteiten op jamboree

Later deze maand kunnen scouts aller landen op de jamboree in de VS niet alleen sjorren of kaartlezen, maar ook schieten met allerhande pistolen en geweren. Scouts en Gidsen Vlaanderen verbiedt evenwel deelname aan die activiteit. Dat schrijven Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen donderdag.

"We hebben verschillende reacties gekregen van bezorgde ouders", zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. "De nationale leiding heeft beslist dat onze leden niet mogen deelnemen aan die activiteiten. Schieten met vuurwapens past hoegenaamd niet binnen ons pedagogisch project."

Scouts en Gidsen Vlaanderen kan niet 100 procent garanderen dat Vlaamse scouts geen wapen zullen hanteren, maar is er gerust in dat leiding en leden hun verantwoordelijkheid zullen opnemen. "De kans dat iemand van ons zelfs maar een geweer te zien krijgt, is uiterst klein."

Negenhonderd Belgische scouts trekken deze maand naar de Verenigde Staten voor de 24ste editie van de Wereldjamboree. In West Virginia verwachten ze van 22 juli tot 2 augustus in totaal 40.000 jongeren tussen de 14 en 17 jaar. Er zijn twee schietactiviteiten gepland.