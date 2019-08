Belgische schatkist houdt kater over aan accijnsverhoging voor alcohol

De accijnsverhoging op alcoholhoudende drank werkt drie jaar na de invoering nog altijd contraproductief. “Tussen 2016 en 2018 zijn er wel 135 miljoen euro aan extra accijnsinkomsten geïnd, maar de overheid blijft met een verlies van 91 miljoen achter”, klinkt het bij sectororganisatie Vinum et Spiritus. Dat berichten de kranten van Mediahuis.

Uit marktonderzoek van het bureau GFK blijkt dat Belgische gezinnen vorig jaar 13,6 procent van de sterke drank in het buitenland kochten. Dat is bijna het drievoudige van in 2015. “Het is nog maar het topje van de ijsberg”, zegt Geert Van Lerberghe van de sectororganisatie. “Via illegale professionele aankopen in onze buurlanden en door gebrekkige controle op correcte accijnsbetalingen bij buitenlandse webshops loopt onze schatkist massa’s inkomsten mis.”

Samen met vele handelaars vraagt Vinum et Spiritus de regeringsonderhandelaars het huidige accijnssysteem voor alcoholhoudende dranken grondig bij te sturen. “Wij willen dat de Belg zijn drank opnieuw aankoopt in België. Het mag niet langer interessant zijn om in de auto te springen en net over de grens aankopen te doen. Nu verliest onze overheid extra geld, om nog maar te zwijgen van het jobverlies.”