“Het Belgisch leger zit in een structurele, existentiële crisis.” Het is geen vakbondsman, defensiespecialist of Donald Trump die het zegt, maar generaal-majoor Marc Thys, de bevelhebber van de landmacht. Het nijpende tekort aan soldaten laat z’n sporen na. “Terwijl er meer dan ooit een beroep op ons wordt gedaan.”