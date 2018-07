Belgische kleuter sterft na val van balkon in Mexico

Een tragisch ongeval in de Mexicaanse stad Cancun heeft gisterochtend het leven gekost aan de 4-jarige Sofia L. uit de ruime regio rond Brussel. “Het meisje zat met een broertje op het balkon op de vierde verdieping van het hotel Villas Marlin”, zeggen de lokale autoriteiten. “Alles wijst op een ongeluk.”

De moeder - de Spaanse 47-jarige Ana C.O.B., die in ons land werkt - vertelde aan de politie dat ze rond 8.30 uur haar drie kinderen aan het klaarmaken was om naar het strand en het hotelzwembad te gaan. “Terwijl het slachtoffertje met haar broertje op het balkon speelde, was de moeder het derde kind aan het inwrijven met zonnecrème”, klinkt het. “De twee andere kinderen waren al ingewreven. Plots kwam het broertje huilend en schreeuwend terug naar binnen gelopen en vertelde hij dat zijn zusje gevallen was. Het hele gezin is meteen naar beneden gelopen, waar ze het gevallen meisje vonden op de parking.”

Overleden in ziekenhuis

Hotelmedewerkers belden de hulpdiensten, die enkele minuten later al ter plaatse kwamen. “Met een ambulance werd het meisje naar een privéziekenhuis gebracht.” Maar alle hulp kwam te laat.

“Ze had een zwaar hoofdtrauma en hersenbeschadiging opgelopen. Als gevolg daarvan kreeg ze een hartstilstand en overleed ze. We stellen nu alles in het werk om de familie te begeleiden en het stoffelijk overschot te repatriëren”, zeggen de Mexicaanse autoriteiten.

