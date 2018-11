Belgische kaviaar populair: kweker produceert 5 ton per jaar

Belgische kaviaar valt almaar beter in de smaak, ook in het buitenland. De enige kweker in ons land produceert nu zo'n vijf ton per jaar, waarvan de helft voor export naar de Verenigde Staten en Japan is.

De kaviaarstiel is er een die veel geduld vraagt. Een steur moet zo'n achttien jaar lang in de perfecte omstandigheden zwemmen. Eens de eitjes rijp zijn, moet het echter snel gaan: oogsten, zeven, spoelen, uitlekken, licht zouten en verpakken, alles gebeurt in twintig minuten. In de Belgische kweekbaden zitten steuren van bijna drie meter lang. Enkel van de vrouwtjes kan kaviaar gemaakt worden.

Het moeilijke proces verklaart dan ook de hoge prijs van kaviaar. De kaviaar van een huso-huso steur kost in de winkel 4.500 euro per kilo.