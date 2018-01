Belgische economie groeide met 1,7%

De Belgische economie groeide in 2017 met 1,7 procent. Dat blijkt uit de gepubliceerde flashraming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) van de Nationale Bank.

Het cijfer ligt in de lijn met de verwachtingen. Eind vorig jaar had de Nationale Bank de groeiprognoses voor zowel 2017 als 2018 op 1,7 procent geschat. Een half jaar daarvoor verwachtte de bank telkens nog +1,6 procent. Gouverneur Jan Smets wees half december op de heel goede jobcreatie en een heel wat betere evolutie van het begrotingstekort.

Cijfers per kwartaal

Naast de raming voor heel 2017 publiceerde de Nationale Bank ook de resultaten van de Belgische economie in het derde en vierde kwartaal. In het vierde kwartaal ging het om een groei met 0,5 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2017. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2016 gaat het om een groei met 1,9 procent.

In het derde kwartaal werd een groei met 0,2 procent opgetekend in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Nog in dat derde kwartaal groeide de binnenlandse werkgelegenheid op kwartaalbasis met 0,2 procent, en met 1,3 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2016.

De gepubliceerde flashraming is gebaseerd op voorlopige indicatoren, en kan later nog herzien worden.