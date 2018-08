Belgisch schip gekapseisd: 2 Belgen vermist

Voor de kust van Engeland is gisteren een Belgisch vissersschip met vijf bemanningsleden gekapseisd. Drie ervan konden al gered worden, maar twee andere mannen wordt volop gezocht. Alle slachtoffers zijn Belgen.

Het vissersschip Z.19 met de naam 'Sonja' is gisteren rond 16.30 uur gekapseisd op zo’n zestig kilometer voor de kust van Great Yarmouth, in het zuidoosten van Engeland.

“Wij hebben meteen ook een melding gekregen van onze Engelse collega’s”, zegt Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum in Oostende. “Drie bemanningsleden zijn gered. Drie uur na het kapseizen werden ze opgemerkt door de bemanning van The Pacific Princess, een cruiseschip. De bemanning lag te dobberen in hun eigen reddingsvlot en werd aan boord van het cruiseschip genomen en aan land gebracht in Dover. Ze stellen het goed."

Twee vermisten

Twee andere bemanningsleden, ook Belgen, zijn nog vermist. “De Engelse reddingsdiensten hebben gisteren nog de hele avond en nacht naar hen gezocht, zowel met boten op het water, maar ook vanuit de lucht”, zegt Gyssens nog. “De reddingsactie is vanmorgen heropgestart, voorlopig zonder resultaat.”

De reddingsdiensten zijn tegelijk ook op zoek naar de Z.19, maar mogelijk is dat ondertussen gezonken. Het is nog niet duidelijk waarom het vissersschip is gekapseisd.