Belgisch personeel Ryanair wil 2 dagen staken

Het cabinepersoneel van Ryanair in België, Italië, Portugal en Spanje wil staken op 25 en 26 juli. Zowel in Brussel als in Charleroi wordt het werk neergelegd. Dat is in vakbondskringen vernomen. De werknemers eisen betere loon- en arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbonden.

“De reizigers gaan de staking duidelijk voelen. Zowel het cabinepersoneel als de piloten willen het werk neerleggen, dus er zullen op die dagen niet veel vliegtuigen landen en opstijgen in België”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken, die het vakbondsoverleg volgt. Paul Buekenhout van de christelijke vakbond LBC laat weten dat vakantiegangers duidelijk op de hoogte zullen worden gebracht van wanneer er acties komen.

(Meer onder de video)

Ierland

Eerder raakte al bekend dat de Ierse piloten van Ryanair op 12 juli het werk zullen neerleggen. Die actie zal ook in België voelbaar zijn, want Ryanair vliegt vanuit Dublin naar Charleroi en Zaventem. Nu werd beslist dat ook in Duitsland en Nederland zal gestaakt worden in augustus. “Het kan zelfs zijn dat België zich daarbij zal aansluiten”, legt Jelle Frencken uit.

En daar blijft het mogelijk niet bij. Op 20 september is er een Algemene Vergadering bij Ryanair en mogelijk komt er in de week daarvoor ook een algemene Europese actiedag. “De reizigers lijken deze zomer dus de dupe te gaan worden van de acties.” Paul Buekenhout ziet dat anders. “Ik denk dat we meer en meer sympathie krijgen van de reizigers die denken ‘Dat cabinepersoneel heeft ook rechten’.”