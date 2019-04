De inheemse natuur in Vlaanderen heeft te lijden onder nieuwkomers als de wasbeer. Ze zijn hier ooit uitgezet of ontsnapt, en planten zich nu in sneltempo voort. Zo snel zelfs dat Europa ons land verplicht om ze te bestrijden, zodat jagers ze mogen vangen of doodschieten. Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap voor Natuur en Bos legt uit waarom.