België tweede plaats LBGT-rechten in Europa

Ons land staat op de tweede plaats van de Rainbow Index 2018. Die wordt verspreid door de Europese organisatie ILGA, die opkomt voor rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. Enkel Malta gaat België vooraf.

België staat op de tweede plaats van alle 49 Europese landen. Op een schaal van 0 tot 100 waarbij 0 zware schending van de mensenrechten en discriminatie inhoudt en 100 volledige gelijkheid en respect voor mensenrechten inhoudt, scoort België 78,76 procent. Enkel Malta doet beter met 91,04 procent.

Demir

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) reageert tevreden. "We hadden vorig jaar geen actieplan en zijn toen van de tweede naar de vierde plaats gezakt en toen was onze nieuwe transgenderwet nog niet bekrachtigd", zegt ze. "Ik ben blij en tevreden dat we terug op twee staan, dat bewijst denk ik dat we een homovriendelijk land zijn."

Demir meent wel dat enkele zaken nog beter kunnen. "We moeten nog enkele zaken scherper stellen", zegt ze. "Bijvoorbeeld door het strafbaar maken van zogenaamde homogenezers. Je kan niemand genezen die perfect gezond is. Dat soort kwakzalverij moeten we aanpakken en daarmee geven we een signaal dat er niks mis is met een andere geaardheid hebben."

Opvallend is dat Nederland, het eerste land ter wereld waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar konden huwen, uit de top tien is verdwenen en pas elfde staat.

Wake-upcall voor Nederland

ILGA Europe spreekt van een wake-upcall. “Een land als Nederland, dat altijd werd gezien als progressief, zit niet meer bij de koplopers", zegt directeur Evelyne Paradis. Dat komt vooral omdat in Nederland de rechten van trans- en interseksuele personen nog niet goed geregeld zijn.

Noorwegen (77,74 procent), het Verenigd Koninkrijk (73,48 procent) en Finland (73,27 procent) vervolledigen de top vijf, Turkije (8,60 procent) Armenië (7,20 procent) en Azerbeidzjan (4,70 procent) bungelen onderaan.