België pakt 215 delinquenten op

Tijdens de zevende Gaudi-actie van staatssecretaris Francken (N-VA), die focust op gauw- en winkeldieven zonder papieren, werden 215 delinquenten opgesloten. Aldus de kranten van De Persgroep.

Sinds het begin van deze legislatuur organiseert de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) samen met de politie zogenaamde 'Gaudi-acties', gericht op delinquenten zonder papieren in verschillende Belgische steden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zette die acties op poten "omdat mensen zonder papieren sterk vertegenwoordigd zijn in de categorie gauw- en winkeldiefstallen."

Al de zevende Gaudi-actie

Bij de voorbije zes Gaudi-acties werden 968 opgepakte delinquenten opgesloten, waarvan het merendeel in de gesloten centra en een minderheid in de gevangenis.

De zevende Gaudi-actie is nu ook afgerond en Francken noemt het alweer een succes: er werden in totaal 215 delinquenten in illegaal verblijf opgesloten. Daarvan werden er 128 overgebracht naar de gesloten centra en 87 onmiddellijk naar de gevangenis.

De staatssecretaris laat de acties niet los. Deze zomer en dit najaar komen er nog twee. "De tijden dat deze vormen van criminaliteit minimaliserend omschreven werden als 'kleine criminaliteit' zijn voorbij", zegt Francken.