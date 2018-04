België mag terrorist niet uitwijzen

Opnieuw mag België een wegens terrorisme veroordeelde Marokkaan niet uitwijzen. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) afgelopen vrijdag beslist. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Het is al de derde keer dit jaar dat de RVV de uitwijzing van een wegens terrorisme veroordeelde Marokkaan weigert. Eerder gebeurde dat al in maart (Bilal S.) en begin april. Telkens is de reden dat het niet voldoende is onderzocht of de teruggestuurde Marokkanen bij aankomst in hun land niet zullen worden gefolterd.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (beiden N-VA) vertrekken daarom morgen naar Marokko. In de marge van de Rabat Conferentie zullen ze met hun Marokkaanse collega's spreken. "Om dit gevoelige probleem aan te kaarten", aldus Francken. "We hebben in de afgelopen jaren een goede en respectvolle relatie opgebouwd met onze Marokkaanse collega's. Een bilateraal gesprek staat woensdag gepland."