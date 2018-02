België krijgt veeg uit pan van Amnesty

België krijgt een veeg uit de pan in het jaarrapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De situatie in de gevangenissen blijft problematisch, er is waakzaamheid geboden rond het antiterreurbeleid en België heeft het internationaal recht geschonden bij het terugsturen van mensen naar Soedan, zegt de organisatie.

"We denken dat België de daad bij het woord moet voegen en niet enkel in woorden voor mensenrechten pleiten, maar ook voor eigen deur vegen", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Amnesty wijst in het jaarrapport op de problematische overbevolking in de Belgische gevangenissen en stelt dat honderden geïnterneerden nog steeds in gewone gevangenissen zitten, zonder een adequate behandeling. "Ook in 2017 is België opnieuw internationaal veroordeeld voor de situatie in de gevangenissen", aldus De Graeve.

Op gebied van asiel

Ook op het domein van asiel en migratie krijgt België een slecht rapport. Volgens Amnesty International is het beleid van ons land erop gericht om zoveel mogelijk mensen buiten de grenzen te houden en “niet om de kwetsbare mensen te beschermen”.

Dat houdt geen pleidooi in voor open grenzen, klinkt het, maar "dat is wel een beleid baseren op de rechten van mensen op de vlucht", aldus nog de directeur van Amnesty International Vlaanderen. Hij herinnert eraan dat België het internationaal recht heeft geschonden bij de uitwijzing van mensen naar Soedan.

Op gebied van terreur

De mensenrechtenorganisatie stelt ook dat waakzaamheid geboden blijft rond het antiterreurbeleid. "In Frankrijk is men een pak verder gegaan in het uitbreiden van de noodtoestand en het inperken van het recht van protest, maar in België zijn vorig jaar enkele ballonnetjes opgelaten rond de inperking van de vrijheid van meningsuiting", aldus De Graeve.

"In België hebben we in de wetgeving geen echte disproportionele uitwassen gezien zoals in Frankrijk, maar we merken dat we niet immuun zijn in de retoriek en in de voorstellen die op tafel gelegd worden."

Amnesty wijst er ook nog op dat het Waals gewest vergunningen blijft geven aan wapenfabrikant FN voor wapenleveringen aan Saoedi-Arabië. Dat land leidt een coalitie die ingrijpt in Jemen. "Voor ons is dat onaanvaardbaar, met het oog op de situatie in Jemen maar ook in Saoedi-Arabië, waar een enorme repressie van mensenrechtenverdedigers heerst", aldus De Graeve.