België krijgt eDevils-team

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) lanceert een nieuwe nationale voetbalploeg: de Belgian eDevils. Op zondag 6 mei organiseert de KBVB in het Belgian Football Center in Tubeke een selectiedag voor zestien vooraanstaande Belgische gamers. De vier besten op dat eSports-toernooi mogen zich vanaf volgende week de Belgian eDevils noemen.

Op het selectietornooi worden zestien kandidaat-internationals in vier poules van vier onderverdeeld. Zij spelen op FIFA18 telkens één tegen één. De top twee van elke groep stoot door naar de kwartfinales.

De vier halvefinalisten vormen vanaf volgende week de Belgian eDevils. Op 12 mei spelen zij hun allereerste digitale interland tegen Frankrijk in Parijs. Het is nog niet duidelijk wie de bondscoach wordt.

"Met de Belgian eDevils willen we ook in de online voetbalwereld scoren", schrijft de KBVB in een persbericht. "In navolging van Frankrijk is België het tweede Europese land dat met een nationaal voetbalteam eGaming start."