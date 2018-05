België heeft nieuwe wettelijke tijd

Ons land heeft een nieuwe basis voor de wettelijke tijd. Tot nu toe was die gebaseerd op de zonnestand in Greenwich, maar nu wordt de via atoomklokken berekende "gecoördineerde Universele Tijd" (UTC) de basis. De Kamer keurde hierover vandaag een wet goed.

Sinds 1972 is UTC al de basis voor alle officiële tijden over heel de wereld. In de Belgische wet was dat nog niet vastgelegd.

In tijden van digitalisering is het belangrijk dat de wettelijke tijd duidelijk gedefinieerd wordt. Bij beurstransacties of andere aankopen waarvan de prijs varieert volgens de tijd, kunnen er namelijk geschillen ontstaan over het precieze tijdstip van de transactie.