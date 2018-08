België heeft een derde levende wolf

Na Naya en August kent België zijn derde levende wolf. Dat bevestigt wolvenexpert Diemer Vercayie aan VTM NIEUWS. "Dit is het begin van een wolvenpopulatie", zegt hij.

De derde wolf, die nog geen naam heeft, werd begin augustus in de Hoge Venen gefotografeerd. Ook eind juni werd een wolf in dezelfde regio gefotografeerd, vermoed wordt dat het om hetzelfde dier gaat.

Experts kunnen dat op basis van foto's niet met zekerheid zeggen. "In Europa is er weinig genetische variatie, omdat de soort zo sterk is teruggedrongen", legt Vercayie uit.

DNA

Daarom zal de Waalse overheid nu DNA verzamelen, hetzij van uitwerpselen of van een doodgebeten kadaver. Dat DNA zal dan door de Europese wolvendatabank worden gehaald om te zien of het dier al eerder is gespot.

Naam

Is dat niet het geval, dan krijgt de wolf eerst een wetenschappelijke naam, en mag het onderzoeksteam daarna een echte naam kiezen.

Kruispunt

Hoe komt het dat er plots zoveel wolven opduiken in ons land? "In Europa zijn er twee wolvenpopulaties, een die vanuit de Alpen naar het noorden trekt, en een die vanuit Polen naar het zuiden trekt", legt Vercayie nog uit. "De twee populaites ontmoeten elkaar in Limburg, het oosten van Wallonië en het zuiden van Duitsland. België is dus een kruispunt."