België boeit Russische trollen niet

De Belgische veiligheidsdiensten hebben voorlopig geen aanwijzingen dat Russische internettrollen de verkiezingen in ons land proberen te beïnvloeden. "We zien geen abnormale fenomenen of verhoogde activiteit op het internet", zegt generaal Claude Van de Voorde, het hoofd van de militaire inlichtingendienst Adiv, donderdag in De Morgen. Die moet samen met de Staatsveiligheid en het Centrum voor Cyberveiligheid toezicht houden op het internetverkeer vanuit het buitenland.

"Zeg nooit nooit, maar momenteel lijken er geen Russische trollen actief in de kiescampagne", aldus Van de Voorde.

Het is gissen naar de reden waarom de Russische trollen niet geïnteresseerd lijken in de Belgische verkiezingen. België is een strategisch land in het hart van Europa, de thuis van de Europese Unie en het NAVO-hoofdkwartier. Wat wellicht meespeelt, volgens de krant, is dat de Belgische veiligheidsdiensten vooraf bekendmaakten dat ze de sociale media tijdens de kiescampagne strikt in de gaten zouden houden.

Een waarschuwing voor Moskou. Ook andere landen die preventief van zich lieten horen, hadden minder last van de trollen. Tegelijk zijn de grote socialemediabedrijven wakker geschoten. Valse accounts worden veel sneller geblokkeerd. Het lijkt erop dat Rusland voor een nieuwe aanpak kiest, luidt het.