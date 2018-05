Belgen zijn slechtste leugenaars

Bijna negen op de tien Belgen vinden zichzelf een slechte leugenaar. Dat blijkt uit een rondvraag van de datingapp Twoo, naar aanleiding van de ‘Dag van de Culturele Diversiteit’ op 21 mei, waarover Het Laatste Nieuws bericht.

Van alle ondervraagde nationaliteiten zijn Belgen de slechtste leugenaars. Spanjaarden vinden zichzelf de beste leugenaars: één op de drie geeft er aan goed te kunnen liegen.

Twoo, die naar eigen zeggen bijna tien miljoen actieve gebruikers heeft per maand, kwam ook nog tot enkele andere opmerkelijke bevindingen. Zo gaan mensen wereldwijd het liefste uit op vrijdagavond. Maar negen op de tien Belgen vinden het ook fijn om een avondje voor de televisie te hangen.

Daten

Als het op daten aankomt, verschilt de aanpak over de hele wereld. Zo geeft zestig procent van de Brazilianen toe alleen te daten voor de seks. Ook in Iran en Saoedi-Arabië is dat voor de helft de reden om op date te gaan. Belgen zijn dan weer een pak gereserveerder. Slechts 35 procent gaat enkel voor de seks op date.

Eens een toekomstige partner in het vizier, vindt één op de vijf Belgische vrouwen zijn sterrenbeeld belangrijk. In Saoedi-Arabië ligt dat cijfer nog hoger (36 procent). Ook veel mannen blijken een zwak te hebben voor astrologie. In Iran houdt de helft van de mannen rekening met het sterrenbeeld van hun toekomstige vrouw.

Dino’s

Bijna de helft van de Amerikanen trekt het bestaan van de dinosaurussen in twijfel. Ook bij ons twijfelen twee op de vijf mensen.

Twoo bevroeg zijn gebruikers ook naar hun ergernis bij spelfouten. Wat blijkt? Vrouwen ergeren zich wereldwijd vaker aan spelfouten dan mannen. In België en China is dat net omgekeerd.